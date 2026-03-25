Киев: Русия атакува болница в Харковска област, ранявайки трима

Руската армия е поразила болница в село Шевченково в Купянски район на Харковска област, като Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи във Фейсбук, че по предварителни данни трима души са ранени, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Сградата на болницата е частично разрушена и е избухнал пожар.

Спасители, медици от Държавната служба за извънредни ситуации и служител по гражданска защита са на място и оказват помощ на хората при постоянна заплаха от нови удари.

Както съобщава Укринформ, в село Великий Бурлук в Купянски район руските сили са атакували спасители от Държавната служба за извънредни ситуации, докато те са гасели пожар в необитаема сграда, поразена от руски дрон.