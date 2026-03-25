Останки, които може да са на легендарния мускетар д'Артанян, бяха намерени в Нидерландия

Вероятността останките да са на на легендарния мускетар д'Артанян са големи Снимка: Екс/ @visegrad24

Останки, за които се смята, че принадлежат на легендарния мускетар д'Артанян, са открити под църква в Нидерландия повече от 350 години след смъртта му, пише Би Би Си.

Дяконът Йос Валке от църквата „Св. Петър и Павел" в Маастрихт съобщава, че скелетът почти сигурно е на Шарл дьо Бац дьо Кастелмор — близък помощник на френския крал Луи XIV, известен като Краля Слънце. Според него вероятността е около 99%.

Д'Артанян загива през 1673 г. по време на Обсадата на Маастрихт, но по-късно става легендарен герой в приключенските романи на Александър Дюма, включително в Тримата мускетари. Дълго време се е предполагало, че е погребан в църквата, но доказателства досега не са били намирани.

Разкопките започнали след като били забелязани счупени плочки в пода. Под тях първо открили зид, а след това археолог установил наличието на скелет под мястото, където преди около 200 години се е намирал олтарът. До останките били намерени куршум, вероятно причинил смъртта, както и монета от 1660 г., което подсказва, че погребаният е бил важна личност.

Археологът Вим Дейкман обаче е по-предпазлив и настоява за ДНК потвърждение. Проба вече се анализира в Германия, а част от костите са изпратени в нидерландския град Девентер за определяне на възрастта, произхода и пола на скелета.

Смята се, че д'Артанян е бил прострелян в гърлото по време на опита на Луи XIV да превземе Маастрихт. Поради летния сезон френската армия го погребала на място, близо до лагера си край църквата.

Макар д'Артанян да е базиран на реална историческа личност, останалите мускетари от романите на Дюма са измислени персонажи, вдъхновени от елитно подразделение, охранявало краля и участвало във военни действия.

