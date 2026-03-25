Кипър започва преговори с Лондон за британските бази след атаката с дрон срещу военен обект

Кипър е започнал разговори с Обединеното кралство относно бъдещето на британските военни бази на острова на фона на засилени опасения за сигурността след неотдавнашна атака с дрон срещу военен обект, заяви президентът Никос Христодулидис, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Инцидентът от 2 март, насочен към базата на Кралските военновъздушни сили в Акротири, предизвика критики от страна на кипърските власти, които обвиниха Великобритания, че не е предоставила достатъчно яснота, че съоръженията няма да бъдат използвани в офанзивни операции, както и че местното население не е било своевременно предупредено за потенциалната заплаха.

Президентът Христодулидис заяви, че властите имат "ясен план" за поетапно разглеждане на всички въпроси, свързани с британските бази, отбелязва Ройтерс. Той отказа да разкрие повече подробности, но уточни, че е информирал британската страна за намеренията на Никозия.

Според медийни публикации Кипър настоява за нови споразумения за сигурност, свързани със статута на базите, уреден с Договора за независимост от 1960 г. От своя страна Лондон поддържа позицията, че правният статут на базите не подлежи на предоговаряне.

Британските суверенни бази в Кипър са сред ключовите военни съоръжения на Обединеното кралство извън неговата територия и от десетилетия се използват за операции в Близкия изток, припомня Ройтерс. Те обхващат около три процента от територията на острова.

Кипърските власти и правни експерти от години изразяват безпокойство относно присъствието на базите и възможните последици за сигурността на острова. Властите подчертават необходимостта от по-ясни гаранции и механизми за координация.

Христодулидис намекна, че разговорите с Лондон могат да обхванат по-широк кръг въпроси, като посочи, че подобни преговори са се провеждали и в миналото, но не в настоящия им обхват. По думите му диалогът ще продължи, като се очаква двете страни да обсъдят конкретни параметри в следващите етапи.