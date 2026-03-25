Сондаж: Опозиционната ТИСА увеличава преднината си пред Орбановата ФИДЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Унгарската десноцентристка опозиционна партия ТИСА увеличава преднината си пред ФИДЕС, формацията на премиера Виктор Орбан, сочи социологическо проучване преди предстоящите парламентарни избори на 12 април, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Орбан, който управлява от 16 години, за пръв път е изправен пред силна конкуренция на парламентарен вот. Изходът от надпреварата ще има значителни последици не само за Унгария, но и за Европа и крайнодесните политически сили.

Социологическото проучване, което беше публикувано от новинарския сайт hvg.hu, показва увеличаваща се подкрепа за ТИСА, докато за ФИДЕС тя остава непроменена въпреки опитите на управляващата партия да се хареса на избирателите след три години на икономическа стагнация.

Партията ТИСА, която беше създадена само преди две години, увеличава преднината си пред ФИДЕС на 23% сред обявилите твърдо намерение да гласуват, или с 3 процентни пункта повече спрямо 20%, измерени в предишното проучване преди месец, посочва социологическата агенция "Медиан".

Така общото ниво на подкрепата за ТИСА, формация, оглавявана от бившия член на правителството Петер Мадяр, възлиза на 58%, което отново е увеличение с три процентни пункта в сравнение с миналия месец.

Тридесет и пет процента от запитаните заявяват, че ще гласуват за ФИДЕС, което означава, че делът им остава същият като през февруари.

Ако се вземе предвид цялото население на Унгария, ТИСА е подкрепяна от 48%, докато за ФИДЕС биха гласували 30% от жителите на страната, сочи още проучването, което е направено между 17 и 20 март.

Агенция "Медиан" очаква висока избирателна активност, тъй като 89% от участниците в социологическото проучване посочват, че възнамеряват да упражнят правото си на глас. На миналия вот през 2022 г. участието на избирателите бе 70%.

"Възможно е да видим рекордна избирателна активност", заяви директорът на "Медиан" Ендре Хан в подкаст на сайта hvg.hu.

Крайнодясното движение "Наша родина" ("Ми Хазанк") подкрепят 4% от твърдо решилите да гласуват, при 6% през февруари. Партиите трябва да спечелят поне 5%, за да получат място в парламента.

Социологическа агенция "Медиан" дава едни от най-точните прогнози в Унгария. Тя предсказа убедителната победа на Орбан на последните избори преди четири години, въпреки че тогава леко надцени подкрепата за опозицията.

Макар повечето изследвания на обществените нагласи да показват преднина за ТИСА, ФИДЕС се позовава на проучвания, според които управляващата партия все още е на първо място. Според опонентите на ФИДЕС тези анкети са правени главно от институти, свързани финансово или на личностно ниво с управляващата партия.