Кремъл: САЩ ни информираха за неотдавнашните си разговори с Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ са информирали Русия за неотдавнашните си разговори с Украйна, предаде агенция Интерфакс, позовавайки се на днешно изявление на външнополитическия съветник на Кремъл Юрий Ушаков.

"Преговорите с украинската делегация са се състояли във Флорида миналата събота. Те са провели разговори, те (САЩ) ни информираха подробно за резултатите и знаем какво сме постигнали към момента", каза Ушаков.

Последният кръг тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ се състоя миналия месец преди САЩ и Израел да започнат военната си офанзива срещу Иран на 28 февруари, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.