Техеран отхвърли плана за мир на САЩ от 15 точки, представи свои искания (Обзор)

Вашингтон искал среща в Исламабад още утре

Иран е отхвърлил 15-точковия план на САЩ за прекратяване на огъня в Близкия изток, обяви в сряда иранската държавна телевизия.

Часове по-рано пакистански официални лица обявиха, че са предали документа и той вече е в Техеран. Смята се, че той предвижда Иран да демонтира ядрените си съоръжения в Натанз, Исфахан и Фордоу, да прекрати обогатяването на уран и да прехвърли целия натрупан материал на МААЕ, както и да спре програмата си за балистични ракети.

Част от точките включвали още Иран да спре подкрепата си за прокситата си в региона, както и Ормузкият проток да бъде отворен за корабоплаване. В замяна САЩ предлагали пълно отменяне на ядрените санкции, помощ за развитието на мирната ядрена енергетика в град Бушер и премахване на механизма, който позволява автоматичното възстановяване на санкциите на ООН.

След отказа си Иран представи свои искания за прекратяване на огъня. Те включват да се спре ликвидирането на висши държавници, край на войната на всички фронтове, изплащане на военни репарации, пълен ирански контрол над Ормузкия проток. Сред исканията са и отмяна на санкциите от Запада, осигуряване на гаранции за ненападение. Представители от Техеран отбелязват, че тези нови условия допълват отправените по време на втория кръг от преговори в Женева преди войната.

По-рано “Уолстрийт джърнъл” съобщи, че Иран е настоял да запази ядрената си програма и да се спрат опитите за ограничаването ѝ, както и Вашингтон да затвори военните си бази в Персийския залив. Висш американски служител нарече тези искания откровено абсурдни и отбеляза, че те затрудняват постигането на сделка.

И макар споразумение между САЩ и Иран да изглежда все още далечно, едно е ясно - преговори в някакъв формат се водят, дори и иранските власти първо да отричаха. По-рано в сряда Техеран дори се подигра на Тръмп с коментара, че САЩ “преговарят само със себе си”. От своя страна американският президент отбеляза, че Иран много искал да сключи сделка.

Дори в начална фаза, някакъв диалог е по-добре от пълна липса на дипломация, но Техеран все още има резеври към Вашингтон, пише “Аксиос”, позовавайки се на ирански служители. Те обяснили, че според Иран е възможно искането за мирни преговори на Тръмп да е поредната негова хитрост и тактика. Иранските власти вече се чувствали “измамени” от американеца, визирайки преговорите преди войната, както и несъстоялите се такива след израелските удари м.г. Смята се, че САЩ са поискали мирни преговори да се сътоят още днес в пакистанската столица Исламабад, но не е ясно дали Иран е приел.

