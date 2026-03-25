“Най-корумпираният командир” на Иран е надеждата на Тръмп за мир

Председателят на парламента Калибаф е протеже на Али Хаменей, налагал с пръчка от мотор протестиращи студенти

Един от най-страховитите политици в Иран може да се окаже ключът за края на войната в Близкия изток. Доналд Тръмп тайно обмисля председателя на иранския парламент за потенциален партньор и бъдещ лидер на режима в Техеран. Това е 64-годишният ген. Мохамад Багер Калибаф.

Биографията на тази сравнително непозната за Западния свят личност е богата и неразривно свързана с развитието на Иран в годините след ислямската революция. В родината си мъжът е известен като най-корумпирния командир на Ислямската революционна гвардия, протеже на покойния аятолах Али Хаменей и човека, който през 90-те обикалял с мотор улиците на Техеран, за да налага с пръчка протестиращи студенти, недоволни от режима.

Изказванията на Тръмп, в които той намекна за неформални контакти с водеща фигура от иранското правителство, предизвикаха ожесточени политически дебати в Техеран през последните дни. Повече светлина върху тези твърдения на републиканеца хвърлиха израелската медия “Канал 11” и “Политико”. Те посочиха Калибаф като прагматичния политик за Белия дом, който ще докара Техеран на масата за преговори.

“Той е сериозен кандидат. Сред водещите в режима е. Но трябва да го подложим на проверка, не можем да прибързваме”, разкри анонимен представител на кабинета на Тръмп.

Според редица експерти слуховете за опитите на Тръмп и съветниците му да лобират за Калибаф разкриват неразбиране на многопластовата политическа система на Ислямската република. Самият Калибаф категорично

отхвърли, че е бил търсен от

американците - били фалшиви новини, за да се манипулират пазарите за петрол и природен газ. Иранската революционна гвардия също отрече твърденията за тайни преговори между председателя на парламента и Тръмп. Те бяха определени като психологическа операция, създадена с три цели: дискредитиране на Калибаф, подбуждане към евентуални физически нападения и сеене на раздор в Иран.

Мохамад Калибаф

неслучайно е привлякъл вниманието на САЩ

Той има 40 години опит в правоприлагането, във военното, политическото, икономическото и градското управление. Роден е през 1961 г. в предградие на град Машхад. Това е родното място и на покойния аятолах Али Хаменей. През годините двамата изграждат силна приятелска връзка, която помага на първия да се изкачи по стълбите на властта в Техеран. Смята се, че генералът е първият, който публично се обръща с думите “Ваше Светейшество” (Хазрат Ага) към Хаменей през 80-тер и то докато предходният върховен лидер Рухолах Хомейни е още жив.

На 19 години сегашният председател на парламента се доказва като умел стратег във войната с Ирак между 1980-1988 г. Заради победите си на бойното поле едва 22-годишен е назначен за водач на отряда “Баср” - подразделение, участвало в някои от най-кървавите битки по време на конфликта. Именно тогава той създава ключови контакти с други водещи лица на ислямисткия режим в Техеран. Сред тях е убитият през 2020 г. по заповед на Тръмп ген. Касем Солеймани. Той беше считан за архитекта на мрежите от паравоенни и терористични групировки в Близкия изток като “Хамас” и “Хизбула”.

Когато Калибаф е на 23 г., му е възложено да ръководи строителното подразделение на революционната гвардия, с което придобива голям опит в “изкуството” на сделките с недвижими имоти, както Тръмп обича да казва. 64-годишният иранец получава званието генерал-майор през 1996 г., след като завършва магистърска степен по геополитика, а две години по-късно е назначен за командир на Военновъздушните сили на революционната гвардия.

През 1999 г. се включва в потушаването на студентските протести срещу режима независимо от високопоставената си позиция.

“Има ме на снимка, на която се вижда, че карам мотоциклет с дървена пръчка в ръка. Останах на улицата, за да разпръсна протестиращите. Когато се налага да излезем на улицата и да ги пребием, ние сме тези, които държат пръчката и налагат. И се гордеем с това”, разказва Калибаф години по-късно.

Между 2000 г. и 2005 г. е шеф на полицията в Техеран. В качеството си на такъв е замесен в задържането и изтезанията на ирански общественици и културни дейци. Сред тях има журналисти, режисьори, интернет активисти и блогъри. Жертвите му разказват за тормоз и изтръгнати чрез кървави мъчения признания за неморално поведение и разпространение на порнографски материали.

Калибаф прави първите си стъпки в политиката като кмет на Техеран в периода 2005-2017 г. Това е време, през което срещу него започват да се появяват многобройни обвинения в корупция.

В същото време генералът опитва три пъти да стане президент - всичките завършват с неуспех. Когато през 2024 г. Калибаф се кандидатира за пореден път, кампанията му е съпътствана от слухове, че съпругата му, дъщеря му и зет му са били на разточително пазаруване в Истанбул през 2022 г. Появиха се снимки, на които те са със скъп багаж в момент, когато обикновените иранци изнемогват от международните санкции и високата инфлация в страната. Твърдеше се, че Калибаф е

купил два апартамента в Истанбул на стойност 1,6 млн. долара

През юни 2021 г. парламентът избира генерала за свой председател с подкрепата на Али Хаменей. Там той оглавява фракцията на твърдолинейните лоялисти на режима. Въпреки това през годините в иранската политика Калибаф е поддържал двойствен образ - понякога се представял пред избирателите като прагматичен и модерен политик, а в други случас като яростен консерватор.

