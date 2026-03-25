Белият дом: Тръмп не блъфира и е готов да удари Иран още по-силно

САЩ отправиха остро предупреждение към Иран и заявиха, че президентът Доналд Тръмп ще удари Ислямската република още по-силно, ако Техеран не приеме военното си поражение, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс.

„Президентът Тръмп не блъфира и е готов да го направи. Иран не бива отново да си прави грешни преценки“, каза Левит на пресконференция.

„Ако Иран не приеме реалността и не разбере, че е победен във военно отношение и че ще остане победен и занапред, президентът Тръмп ще направи така, че (Иран) да бъде ударен по-силно от когато и да било“, добави тя.

Докато американско-израелската война срещу Иран навлиза в четвъртата си седмица, много страни, сред които Пакистан, Турция и Египет се опитват да посредничат във възможни преговори за прекратяване на войната, но съществува несигурност кога и къде тези преговори могат да се състоят и кога да се очаква резултат от тях.

Иран все още разглежда американското предложение за прекратяване на войната въпреки първоначалния отрицателен отговор, каза пред Ройтерс неназован високопоставен ирански представител, което означава, че Техеран засега се въздържа от окончателното му отхвърляне.

Преговорите с Иран все още продължават, каза Левит.

„Преговорите продължават. Те са продуктивни и както каза президентът в понеделник, ще продължат да бъдат“, добави тя.

Левит заяви, че цените на горивата ще паднат веднага щом приключи американската военна операция в Иран.