ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Арестуваха българин за кражба на кола след полицейско преследване в Солун

Тони Маскръчка

Гръцката полиция.

Българин е бил арестуван днес следобед за кражба на кола в района на Западен Солун. Негов съучастник се издирва съобщи електронното издание "Тестивал".

В Центъра за спешно реагиране е получен сигнал за кражба на превозно средство, като двамата българи са се опитали да откраднат и друго превозно средство, но не са успели. Двете лица, шофиращи откраднатото превозно средство, са откраднали гориво от бензиностанция.

Откраднатото превозно средство е било открито от полицейските сили за незабавни действия близо до петролния завод Hellenic . Те са се опитали да го спрат, но шофьорът е натиснал газта в опит да изчезне.Последвало преследване. В района на Неа Магнезия водачът на откраднатия автомобил загубил контрол и се блъснал в стълб. Полицията успяла да сложи белезници на 23-годишен българин . Другият човек в превозното средство успял да избяга и се издирва от властите за арест.
Срещу 23-годишния мъж и издирваното лице е образувано дело за престъпленията кражба и неподчинение.

Гръцката полиция.

