ООН назначи специален пратеник за войната в Иран

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш СНИМКА: Х/@antonioguterres

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш назначи специален пратеник за прекратяването на войната в Иран, предаде ДПА, цитирана от БТА.

На тази длъжност беше назначен френският дипломат Жан Арно, който ще работи от името на ООН за разрешаването на конфликта и последиците, произтичащи от него, обяви днес Гутериш в централата на ООН в Ню Йорк.

Арно преди е бил пратеник на ООН в Афганистан, Колумбия и Боливия.

Гутериш предупреди, че войната в Иран излиза извън контрол, като призова САЩ и Израел да прекратят бойните действия, а Иран да преустанови атаките си срещу съседните държави.

