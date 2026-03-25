Иран укрепва ключовия остров Харк поради опасения от US инвазия

Иран е подсилил отбраната си и е разположил допълнителни сили около ключовия си петролен износен център в Персийския залив, на фона на опасения във Вашингтон за възможна американска военна операция, съобщава CNN, позовавайки се на източници от американското разузнаване.

Според информацията иранските сили са увеличили противовъздушната защита и са поставили мини около остров Харк, включително в потенциални зони за десант, в подготовка за евентуален опит на САЩ да завземат острова. Островът обработва около 90% от износа на ирански суров петрол и се смята за жизненоважна икономическа артерия за страната.

Администрацията на Доналд Тръмп разглежда сценарий, при който американски сили поемат контрол над острова, за да окажат натиск върху Иран да отвори отново Ормузкия проток – ключов маршрут за световната търговия. Американски представители и военни експерти предупреждават, че подобна операция би била високорискова и може да доведе до значителни жертви заради многослойната защита на острова и близостта му до иранската територия.

Иран е разположил допълнителни преносими зенитно-ракетни системи и други отбранителни средства, както и подготовка за евентуален амфибиен десант. Ирански официални лица също отправиха предупреждения. Председателят на парламента Мохамад Багер Калибаф заяви, че Техеран следи движенията на САЩ и заплаши с ответни удари по регионална инфраструктура при опит за завземане на иранска територия.

По-рано този месец американските военни са извършили удари по десетки обекти на острова, като са избегнали петролните съоръжения. В региона вече има американски морски пехотинци, обучени за амфибийни операции, както и допълнителни сили, които може да бъдат разположени, въпреки че във Вашингтон все още се обсъжда дали сухопътна операция си струва риска.

Регионални съюзници изразяват притеснения, че подобен ход може да ескалира конфликта и да предизвика по-широк отговор, особено срещу инфраструктура в държавите от Персийския залив. Военни анализатори посочват и алтернативни варианти, като морска блокада на острова, която би могла да окаже натиск върху Иран без разполагане на сухопътни сили.