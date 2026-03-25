Земетресението стресна монасите на Света гора, пукнатини по сгради, паднал полилей в манастир (видео)

Силното земетресение тази вечер в 21,08 ч. в Гърция е притеснило монасите на Света гора, съобщават гръцките медии. Трусът бе с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер .

Според Геодинамичния институт епицентърът се намира на 11 км северозападно от Карея на Атон, а дълбочината на огнището се оценява на 10,6 км.

Трусът е бил особено усетен в Халкидики, но също и в Солун, Серес, Кавала и др. райони.

Няколко минути по-късно, в 21:16, в същия район е регистриран вторичен трус с магнитуд 2,9 по Рихтер с дълбочина на огнището 13 км, докато след 21:20 последваха още три земетресения съответно с магнитуд 3, 3,4 и 3,2 по Рихтер.

В Карея, близо до епицентъра, е имало интензивно вълнение. Според информация на електронното издание "Вория" , са регистрирани пукнатини в стари сгради, а парче от полилея в църквата на манастира Есфигмен се е откъснало по време на Божествена литургия. Съобщава се и за щети на стари скитове и килии, докато поклонници съобщават, че земетресението е било съпроводено с шум и е имало забележима продължителност в крайбрежните райони. „Земетресението беше доста силно и усетихме, че вибрацията идва отдолу нагоре. Беше продължително и ни уплаши. Полилеите идваха и си отиваха, а някои малки предмети падаха. Последваха земетресения с по-кратка продължителност и по-малка сила", заявиха монаси пред сайта.