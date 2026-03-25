Абас Арагчи: Иран разглежда американския план за край на войната, но не преговаря с Вашингтон

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че американският план за прекратяване на войната в момента се разглежда от висшите органи на властта в Техеран, но размяната на съобщения чрез посредници "не означава, че в момента се водят преговори със САЩ", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Арагчи уточни пред иранската държавна телевизия, че Техеран няма никакво намерение да води преговори със САЩ.

Министърът добави, че Ормузкият проток "ще остане затворен, но само за нашите врагове", като допълни, че няма "никаква причина ние (Иран) да допускаме преминаването на плавателните съдове на врага и неговите съюзници", предаде Франс прес.

Арагчи подчерта, че иранската армия "вече е осигурила безопасно преминаване" на корабите на приятелските държави.