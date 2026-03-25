ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Абас Арагчи: Иран разглежда американския план за край на войната, но не преговаря с Вашингтон

Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че американският план за прекратяване на войната в момента се разглежда от висшите органи на властта в Техеран, но размяната на съобщения чрез посредници "не означава, че в момента се водят преговори със САЩ", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Арагчи уточни пред иранската държавна телевизия, че Техеран няма никакво намерение да води преговори със САЩ.

Министърът добави, че Ормузкият проток "ще остане затворен, но само за нашите врагове", като допълни, че няма "никаква причина ние (Иран) да допускаме преминаването на плавателните съдове на врага и неговите съюзници", предаде Франс прес.

Арагчи подчерта, че иранската армия "вече е осигурила безопасно преминаване" на корабите на приятелските държави. 

Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Свят

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)