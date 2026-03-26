Ким Чен-ун посрещна президента на Беларус Александър Лукашенко в Пхенян

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посрещна в Пхенян президента на Беларус Александър Лукашенко, съобщи севернокорейската държавна медия КЦТА, като също така подчерта близките връзки между двамата съюзници на руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс.

Лукашенко посети мавзолея Кумсусан в Пхенян, за да отдаде почит на покойните севернокорейски лидери и поднесе букет, изпратен от Путин, в допълнение към кошница с цветя от свое име, съобщи КЦТА.

Лукашенко и делегацията му бяха посрещнати от Ким с 21-оръдееен салют и парад на почетната гвардия на севернокорейската армия. Жители на Пхенян и ученици развяваха знамената на двете страни, посочи БТА.

КЦТА към момента не е дала подробности за какво са разговаряли двамата лидери.