Двама убити при руски атаки в украинския Харков и при украински атаки в руската Белгородска област

Русия е стреляла по Харков. СНИМКА: Пиксабей

Руски атаки отнеха живота на двама души в украинския град Харков и околностите му, а удар в град Измаил на брега на река Дунав нанесе щети на пристанищни съоръжения и енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс, като се позова на украински официални представители.

Прокуратурата в Харковска област написа в изявление в Телеграм рано тази сутрин, че жена, ранена при атака срещу град Харков, е починала от раните си в болница. В изявлението се посочва, че девет души са били ранени при удари по два района на града, който често става обект на руски атаки, тъй като се намира на само 30 километра от границата. Прокуратурата също така съобщи, че руски дрон е убил и мъж в автомобила му в пограничен район, посочи БТА.

Местни власти в дунавското пристанище Измаил в югозападната част на Украйна заявиха, че градът е бил подложен на атака и са били нанесени щети на пристанището и на енергийни съоръжения.

От руската страна на границата губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков заяви, че украински дронове са убили 18-годишен мъж на мотоциклет в село близо до границата и жена в автомобил в град Грайворон.

Белгородска област често е подлагана на обстрел от украинските сили, отбелязва Ройтерс. При украински обстрел на обществена сграда в град Белгород бяха убити четирима души миналата седмица.

В Москва кметът Сергей Собянин заяви, че снощи са били прехванати и унищожени 17 украински дрона, които са се насочвали към столицата.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници.

