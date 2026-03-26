ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Потушени са 68 пожара в страната през изминалото д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22543049 www.24chasa.bg

Четирима убити при американски удар по плавателен съд в Карибско море, заподозрян в наркотрафик

1116
САЩ рязко са засилили военното си присъствие в Карибско море. СНИМКА: Екс/ @elnuevoherald

Четирима мъже бяха убити снощи при военен удар на САЩ срещу плавателен съд в Карибско море, транспортиращ лица, заподозрени в трафик на наркотици, съобщиха американските въоръжени сили, цитирани от ДПА.

Южното командване на американските въоръжени сили (SOUTHCOM) заяви, че „четирима мъже, наркотерористи" са били убити при „смъртоносен кинетичен удар" по плавателен съд, за който САЩ твърдят, че „се е движел по известни маршрути за трафик на наркотици в Карибско море и е участвал в операции по трафик на наркотици", посочи БТА.

През последните месеци американският президент Доналд Тръмп многократно нарежда нанасянето на удари по плавателни съдове в Карибско море и в източната част на Тихия океан, като се позоваваше на усилията за спиране на трансграничния трафик на наркотици.

Критици твърдят, че смъртоносните удари в международни води нарушават международното право. Според официални данни са били убити над 130 души.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

