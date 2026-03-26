Австрийското правителство гласува таван на цените на горивата въпреки критиката на опозицията

Националният съвет (долната камара на парламента) на Австрия прие таван на цените на горивата, който има за цел да намали цената на бензина с 10 цента на литър, предаде австрийската новинарска агенция АПА.

Мярката ще бъде осъществена чрез намаляване на акцизите на минералните масла и ограничаване на маржовете на рафинерии и бензиностанции, посочи БТА.

По-конкретно таванът на цените ще бъде приложен чрез наредба на министъра на финансите Маркус Мартербауер, която може да намали акциза върху минералните масла до равнище, което води до допълнителни постъпления от ДДС. Акцизите ще бъдат коригирани всеки месец. С втора наредба министърът на икономиката Волфганг Хатмансдорфер трябва да намали маржовете на рафинериите и да задължи операторите на бензиностанции да приложат ограничението на цените и за клиентите – като малките доставчици трябва да бъдат пощадени.

Лидерката на партията "Зелени - Зелена алтернатива" Леоноре Гевеслер постави под съмнение ценовото ограничение и изрази критично становище преди неговото гласуване. Тя уточни обаче, че не желае нейната партия да бъде обвинена във възпрепятстване на приемането на ценовия таван. Освен това тя критикува предприетите в миналото мерки, като повишаването на цените на обществения транспорт и по-високите данъци върху електромобилите, които са увеличили зависимостта от нефта и природния газ.

Депутатката от Австрийската партия на свободата Барбара Колм определи гласувания ценови праг като "неефикасно бюрократично решение, което ще доведе до нежелан резултат". По нейните думи намесата в пазарните механизми би довела до недостиг на предлагането и криза в снабдяването, а оттам и до по-високи цени. Вместо това Колм се застъпи за либералния модел, който предвижда премахване на таксата за въглеродни емисии и намаляване наполовина на акциза върху минералните масла, но той не получи подкрепата на нито една друга парламентарна група.