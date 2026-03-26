За 13 г. властите в индийския щат Махаращра са открили 91 000 изчезнали момичета

Над 91 000 изчезнали момичета са били открити и върнати на семействата им в Махаращра през последните 13 г., като това подчертава подобренията в механизмите за издирване и правоприлагане, заяви главният министър на югозападния индийски щат - Девендра Фаднавис, цитиран от индийската национална новинарска агенция ПТИ.

Оказва се, че 60% от случаите са свързани с романтични връзки, посочи БТА.

Върховният съд на Индия издаде насоки, според които всеки изчезнал човек може да се смята за жертва на отвличане. Това значително подпомогна работата на полицията и разследващите. Регионалното правителство на Махаращра създаде специални звена и въведе рейтингова система за полицейските управления, с която да се насърчи подобряването на ефективността на издирвателните операции, посочи Фаднавис.

"Общо 137 211 момчета и момичета са били обявени за изчезнали в периода между януари 2012 г. и декември 2025 г., като 131 737 от тях са били намерени. Над 91 000 от общо 95 000 изчезнали момичета са били намерени и върнати у дома", добави главният министър на Махаращра по време на дискусия в местния парламент.

Фаднавис отбеляза, че анализът на случаите показва, че 56,86% от изчезналите момичета са напуснали домовете си заради любовни връзки, а 21,38% от случаите са свързани със семейни конфликти. Останалите причини включват психическо натоварване, заболявания и др.

В много малък процент от изчезванията действително става дума за отвличане.

Фаднавис също така заяви, че 99% от извършителите на сексуални посегателства срещу жени са били разкрити от полицията. В 99,31% от случаите насилниците са били познати на жертвите.