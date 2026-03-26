Израелски съдия прекрати разследването на смъртта на палестински юноша в затвора

Разследването на случая със смъртта на палестински юноша в израелски затвор беше прекратено от съдия в Израел, който заяви, че макар да е ясно, че момчето е било лишавано от храна, причината за смъртта му не може да бъде установена, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на съдебни документи.

Случаят на 17-годишния Уалид Ахмад придоби публичност, защото той беше първият палестинец на възраст под 18 години, починал в израелски арест.

Ахмад, който според семейството му бил физически здрав юноша, прекарва шест месеца в израелския затвор „Мегидо", преди да колабира през март 2025 година. Аутопсията му не установява единствена, категорична причина за смъртта, но в нея се посочва, че гладът вероятно е бил основната причина, става ясно от доклада на израелски лекар, наблюдавал процедурата, посочи БТА.

В решението на съда, което бе разсекретено и беше публикувано от израелския ежедневник „Аарец", ръководещият разследването съдия разпорежда то да бъде прекратено въпреки заключенията от аутопсията. Съдията казва, че доказателствата за гладуването на Ахмад не доказват, че това е причината за смъртта му.

„Фактът, че той очевидно е бил лишен от храна, не може да бъде скрит и не трябва да бъде скрит", пише съдия Ехуд Каплан. „Въз основа на заключенията в експертния доклад обаче аз не мога да установя, че има причинно-следствена връзка между лошото му физическо състояние и смъртта му и следователно не мога да установя, че смъртта е била причинена от престъпление", добавя той.

„Предвид това състояние на нещата, разследването на смъртта му е изчерпано", заключава Каплан.

В Израел съдиите могат да надзирават разследването на смъртта на задържани лица в ареста, посочва АП. Те могат да търсят и да разглеждат доказателства, за да установят причината за смъртта и да проучат дали смъртта е резултат от неправомерни действия на някоя от страните. Ако се установят доказателства за неправомерни действия, съдията може да пристъпи към повдигане на наказателни обвинения. Той също така има право да разпореди прекратяване на разследването, както в случая с Ахмад.

Правозащитни групи са документирали широко разпространени злоупотреби, включително неадекватни дажби храна и вода, в израелските центрове за задържане и затвори от началото на войната между Израел и Хамас на 7 октомври 2023 година. Бивши задържани разказват пред АП, че условията в затворите са ужасни и описват побои, сериозно претъпкване на килиите, недостатъчна медицинска помощ, епидемии от краста и лоши санитарни условия.