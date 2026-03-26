Насилието в Турция става все по-видимо, а броят на инцидентите нараства значително през 2025 г.

В Турция инцидентите, свързани с насилие, все по-често се случват на публични места, като броят им нараства със 75 на сто на годишна база през 2025 г., сочи доклад на Лабораторията по правосъдие и психология на престъпността (ASLAB) към Истанбулския университет по културология, цитиран от сайта „Тюркийе тудей".

Според цитираните от доклада данни през 2025 г. в Турция са документирани общо 2289 инцидента, свързани с насилие, като случаите, включващи наранявания, съставляват 61,5 процента от всички инциденти, което ги прави най-честата форма на насилие. Докладът също така отчита ясен преход от насилие, случващо се между познати, към инциденти, включващи непознати на обществени места, като отбелязва, че случаите с неизвестни извършители през 2025 г. са се увеличили от 13,2 процента от общия брой през 2024 г. до 38,8 процента от общия брой през 2025 г.

Според директора на лабораторията доцент Айхан Ербай данните показват по-широка тенденция за промяна в обществените нагласи. „Това показва, че социалното доверие е отслабнало и че хората все повече възприемат другите като заплаха", коментира той пред в. „Джумхуриет".

В същото време от лабораторията отчитат, че 95,5 процента от всички случаи на насилие са предизвикани от мъже, което според изследователите показва, че насилието не е равномерно разпределено в обществото, а е концентрирано в определен демографски и културен модел. „Фактът, че мъжете съставляват 95,5% от извършителите, подсказва, че насилието не е неутрален социален феномен, а такъв, който е дълбоко преплетен с традиционните полови роли. В много контексти обществените очаквания приравняват мъжествеността със сила, контрол и потискане на уязвимостта, създавайки културна среда, в която агресията се превръща в основен начин за мъжете да комуникират или разрешават спорове", отбелязват от лабораторията.

В края на доклада си изследователите призовават за вземане на комплексни мерки за справяне с проблема, като сред предложенията им са: създаване на специални зони за сигурност в квартали с висока концентрация на инциденти; преобразуване на изоставени сгради, слабо осветени улици и нерегулирани пространства, с цел намаляване на възможностите за престъпления; ограничаване на достъпа до огнестрелни оръжия и засилване на проверките за носене на оръжие на обществени места; създаване на рехабилитационни центрове за лица, извършили насилие и др.

По думите на Ербай констатациите от доклада показват, че „Турция е изправена пред многопластова спирала на насилие, от която все още може да излезе, ако бъдат използвани адекватни и координирани политики", посочи БТА.

Докладът е публикуван само няколко дни след като турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи обяви, че 2026 г. е определена от турските власти като година, посветена на борбата с уличните банди в Турция, с особен акцент върху интегрирането на превантивни мерки, насочени към предотвратяване на въвличането на младежи в престъпни мрежи.