Обрат: "Джералд Форд" напусна спешно Крит, насочва се към Хърватия в „полуизгоряло" състояние

Най-големият военен кораб в света, "Джералд Форд" (CVN-78), напусна внезапно залива Суда, нарушавайки официално обявения график за ремонт. Въпреки че по план гигантът трябваше да остане в Ханя до 2 април, за да се възстанови от тежкия пожар, корабът е отплавал по посока Сплит, Хърватия.

Корабът тръгва в критично състояние за екипажа – над 600 моряци все още са без легла, а логистичната операция по доставка на нови матраци и униформи вероятно ще трябва да бъде финализирана в хърватското пристанище.

Пренасочването към Адриатическо море повдига въпроси дали базата в Суда е разполагала с нужните ресурси за специфичните ремонти или оперативни причини налагат присъствието на самолетоносача по-близо до Централна Европа.

„Джералд Форд" е на рекордна мисия от над 270 дни, белязана от поредица технически проблеми – от аварии в тоалетната система до опустошителния пожар в сервизната зона. Въпреки лошите битови условия и изгорелите секции, командването на САЩ поддържа тезата, че плавателният съд е „напълно боеспособен", коментират гръцки медии.

Предстои да се разбере дали в Сплит корабът ще премине през пълна техническа ревизия или престоят там ще бъде кратък преди окончателното му завръщане в САЩ.

Очаква се в следващите часове хърватските пристанищни власти да потвърдят точния час на акостиране в Сплит.