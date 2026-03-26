ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Потушени са 68 пожара в страната през изминалото д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22543235 www.24chasa.bg

Мицотакис обяви новата минимална заплата, 930 евро от 1 април и ръст на 19 социални помощи

Бойка Атанасова, Атина

Кириакос Мицотакис СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис ще представи днес пред Министерския съвет официалното решение за новото увеличение на минималната работна заплата. Промените ще влязат в сила точно след седмица – на 1 април 2026 г.

Решението се базира на финалния доклад, внесен от министъра на труда Ники Керамеос и министъра на финансите Кириакос Пиеракакис. Според правителствени източници, новата брутна сума ще бъде определена на 930 евро, което е част от поетапния план за достигане на прага от 950 евро до края на 2027 г. Служителите ще получават чисто около 781,60 € на месец.

Повишението ще облагодетелства пряко над 600 000 служители в частния сектор.

Автоматично се увеличават 19 различни надбавки. Обезщетение за безработица се очаква да нарасне на 542,50 € (55% от новата брутна заплата), а помощите за майчинство и сезонните надбавки също се актуализират спрямо новия праг.

С днешното обявяване правителството цели да компенсира инфлационния натиск върху домакинствата и да засили покупателната способност на работещите преди великденските празници.

Тъй като увеличението влиза в сила от 1 април, то ще се отрази директно върху Великденския бонус.

Докато правителството определя хода като „инжекция за покупателната способност", бизнес асоциациите изразяват загриженост за нарасналите осигурителни разходи ( близо 1 137 евро общ разход за един служител). От своя страна, синдикатите настояват, че въпреки ръста, натискът от инфлацията върху основните стоки остава основно предизвикателство за домакинствата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)