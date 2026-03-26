Мицотакис обяви новата минимална заплата, 930 евро от 1 април и ръст на 19 социални помощи

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис ще представи днес пред Министерския съвет официалното решение за новото увеличение на минималната работна заплата. Промените ще влязат в сила точно след седмица – на 1 април 2026 г.

Решението се базира на финалния доклад, внесен от министъра на труда Ники Керамеос и министъра на финансите Кириакос Пиеракакис. Според правителствени източници, новата брутна сума ще бъде определена на 930 евро, което е част от поетапния план за достигане на прага от 950 евро до края на 2027 г. Служителите ще получават чисто около 781,60 € на месец.

Повишението ще облагодетелства пряко над 600 000 служители в частния сектор.

Автоматично се увеличават 19 различни надбавки. Обезщетение за безработица се очаква да нарасне на 542,50 € (55% от новата брутна заплата), а помощите за майчинство и сезонните надбавки също се актуализират спрямо новия праг.

С днешното обявяване правителството цели да компенсира инфлационния натиск върху домакинствата и да засили покупателната способност на работещите преди великденските празници.

Тъй като увеличението влиза в сила от 1 април, то ще се отрази директно върху Великденския бонус.

Докато правителството определя хода като „инжекция за покупателната способност", бизнес асоциациите изразяват загриженост за нарасналите осигурителни разходи ( близо 1 137 евро общ разход за един служител). От своя страна, синдикатите настояват, че въпреки ръста, натискът от инфлацията върху основните стоки остава основно предизвикателство за домакинствата.