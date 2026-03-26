Трусът на Света гора е усетен силно в „Зограф", няма данни за сериозни щети в българската обител

Бойка Атанасова, Атина

Българският манастир „Свети Великомъченик Георги Зограф" на Света гора

След силното земетресение от 4.9 по Рихтер, което разтърси Света гора снощи, водещи гръцки сеизмолози предупреждават, че районът навлиза в период на засилена активност. Прогнозите сочат, че вторичните трусове ще продължат през следващите дни, докато напрежението в земните пластове се успокои. Към момента няма данни за сериозни структурни щети в българския манастир „Св. Георги Зограф".

Експертите от Гръцкия геодинамичен институт подчертават, че епицентърът край Кариес е част от специфичен разлом, който проявява активност от 2024 г. насам. Очакват се трусове с магнитуд между 3.0 и 4.0, които могат допълнително да повлияят върху вече напуканите сгради в манастира Есфигмен и административния център.

Специалистите съветват монасите и малкото останали поклонници да избягват престоя в близост до стари зидове и стари постройки, тъй като дори слаб вторичен трус може да предизвика срутвания.

За разлика от „Зограф", манастирите Ксенофонт и Дохиар, които са по-близо до епицентъра, съобщават за сериозни пукнатини в куполите и увредени стенописи. Тъй като „Зограф" се намира във вътрешността на полуострова, той е малко по-защитен от преките удари на морските епицентри.

Към момента няма промяна в официалния режим за приемане на поклонници в манастир „Зограф", но ситуацията остава динамична поради продължаващата сеизмична активност.

