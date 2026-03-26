Трусът на Света гора е усетен силно в „Зограф", няма данни за сериозни щети в българската обител

След силното земетресение от 4.9 по Рихтер, което разтърси Света гора снощи, водещи гръцки сеизмолози предупреждават, че районът навлиза в период на засилена активност. Прогнозите сочат, че вторичните трусове ще продължат през следващите дни, докато напрежението в земните пластове се успокои. Към момента няма данни за сериозни структурни щети в българския манастир „Св. Георги Зограф".

Експертите от Гръцкия геодинамичен институт подчертават, че епицентърът край Кариес е част от специфичен разлом, който проявява активност от 2024 г. насам. Очакват се трусове с магнитуд между 3.0 и 4.0, които могат допълнително да повлияят върху вече напуканите сгради в манастира Есфигмен и административния център.

Специалистите съветват монасите и малкото останали поклонници да избягват престоя в близост до стари зидове и стари постройки, тъй като дори слаб вторичен трус може да предизвика срутвания.

За разлика от „Зограф", манастирите Ксенофонт и Дохиар, които са по-близо до епицентъра, съобщават за сериозни пукнатини в куполите и увредени стенописи. Тъй като „Зограф" се намира във вътрешността на полуострова, той е малко по-защитен от преките удари на морските епицентри.

Към момента няма промяна в официалния режим за приемане на поклонници в манастир „Зограф", но ситуацията остава динамична поради продължаващата сеизмична активност.