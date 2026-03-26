Обявиха великденското работно време и цените за 2026 г. в Гърция

Атинската търговска асоциация и Търговската асоциация на Солун представиха официалното предложение за празничното работно време на магазините за предстоящия Великден. Търговската кампания в южната ни съседка ще стартира официално в четвъртък, 2 април 2026 г.

От началото на април търговските обекти ще преминат към непрекъснато работно време, за да улеснят потребителите в подготовката за празника. Кулминацията на пазаруването се очаква по време на Великата седмица, когато магазините в големите градове ще работят от 09:00 до 21:00 ч. (от Велики понеделник до Велики четвъртък).

Празничният график от празничния календар предвижда на Разпети петък (10 април) магазините да отворят след приключване на църковните служби, в 13:00 ч., и да работят до 19:00 ч. На Велика събота (11 април), търговските обекти ще затворят по-рано – около 15:00 ч. (в Солун) и 16:00 ч. (в Атина). На Великден (12 април) и Светли понеделник (13 април), всички търговски обекти ще останат затворени. Редовният работен график на магазините ще бъде възстановен във вторник, 14 април 2026 г.

Великденската трапеза през 2026 г. ще бъде по-скъпа поради намаленото местно производство и епидемии по добитъка. Цените в месарниците се очаква да варират между 14 и 16 евро на килограм. В супермаркетите, чрез инициативата „Великденска кошница", се правят опити цената да се задържи под 10 евро на килограм. Великденският козунак (цуреки) започва от около 3,30 евро за 450 грама в търговските вериги.

Потребителските организации в Гърция изчисляват, че традиционната вечеря за осем души ще струва средно около 362 евро, което е увеличение спрямо предходната година.