Китай въвежда система за дългосрочно застраховане за грижи в отговор на застаряващото население

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай обяви въвеждането на национална система за дългосрочно застраховане за грижи – мярка, насочена към облекчаване на натиска върху семействата и укрепване на социалната система на фона на бързо застаряващото население, предаде Ройтерс.

Планът, публикуван от Държавния съвет на страната, предвижда предоставяне на услуги или финансова подкрепа за основни медицински и ежедневни грижи за хора с трайни увреждания с продължителност шест месеца или повече, посочи БТА.

Официалната агенция „Синхуа" посочва, че инициативата е ключов елемент от системата за социално осигуряване и важна стъпка за „активно справяне със застаряването на населението".

Мярката е взета малко след заседанието на Народното събрание на Китай, на което властите заявиха намерение да подобрят политиките за подкрепа на възрастните хора, включително чрез финансиране на пенсии, здравеопазване и грижи.

Очаква се до 2035 г. броят на хората над 60 години в Китай да достигне около 400 милиона – приблизително колкото общото население на САЩ и Италия. Това означава значително намаляване на работната сила в момент, когато пенсионната система вече е под натиск.

Експерти предупреждават, че демографските предизвикателства ще се задълбочат, след като населението на Китай намалява за четвърта поредна година през 2025 г., а раждаемостта достига рекордно ниски нива.

Новата рамка предвижда в рамките на три години да бъде изградена „унифицирана система, обхващаща цялото население", като стъпва върху пилотни програми, стартирали още през 2016 г.

Според официални представители програмата ще подобри значително качеството на живот на хората с увреждания, като ще осигури достъп до базисни грижи като хранене, лична хигиена и медицинско обслужване.

„Къпане, подстригване, хранене, смяна на облеклото – това вече не са далечни надежди за хората, приковани към леглото, а достъпни грижи", заяви заместник-директорът на Националната администрация за здравна сигурност Ван Вънцзюн.

Финансирането на системата ще се осигурява чрез вноски от работодатели, физически лица и държавни субсидии, като общата ставка се очаква да бъде около 0,3 процента. Жителите както в селските, така и в градските райони ще имат достъп до един и същ фонд и равни обезщетения.

Въпреки това страната продължава да се сблъсква със значителни различия в достъпа до грижи между селските и градските райони. Властите заявяват намерение тези разлики да бъдат съществено намалени до 2035 година.