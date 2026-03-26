Георги Милков за войната в Иран: Тръмп подцени сит...

Борис Писториус: Германия е готова да съдейства за постигането на примирие в Иран

Германският министър на отбраната Борис Писториус Снимка: Twitter/@Pummelzacke

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви днес, че Германия би могла да съдейства за укрепването на мира, след като бъде постигнато примирие във войната в Иран, предаде ДПА.

„Тази война е катастрофа за световните икономики. Последиците са напълно очевидни още сега, след малко повече от две седмици", предупреди той по време на среща в Канбера с австралийския си колега Ричард Марлс.

Дипломатическо решение е необходимо „възможно най-скоро", подчерта Писториус. Той отправи този призив преди всичко към Иран, но също и към Съединените щати, посочи БТА.

„Никой не се е консултирал с нас преди това, никой не ни е питал, това не е нашата война и затова не искаме да бъдем въвлечени в нея, нека бъде напълно ясно", каза Писториус.

Говорейки малко по-късно в Националния пресклуб на Австралия, той също така критикува по-широко подхода на САЩ. „Няма стратегия, няма ясна цел и най-лошото от моя гледна точка е, че няма стратегия за изход."

Нестабилността в Близкия изток би имала последствия за целия свят, добави той. „И затова сме готови да гарантираме всеки мир", каза министърът.

Писториус заяви, че ако има примирие, Германия ще обсъди всякакъв вид операция за гарантиране на мира, особено гарантиране на свободата на корабоплаването през Ормузкия проток.

Четете още

Още от Европа

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)