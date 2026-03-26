Георги Милков за войната в Иран: Тръмп подцени ситуацията

По отношение на Иран Тръмп е един много подценил ситуацията човек, който е бил по някакъв начин принуден да влезе там, в тези меандри и магическа реалност на Близкия Изток, в който понякога това, което виждаме, не е това, което е. Очевидно вече влизаме в четвъртата седмица на войната, а режимът не е паднал, войната не върви добре за тези, които я започват. Тръмп започна с много голямо неудоволствие тази война, убеден по някакъв начин, че това ще свърши бързо и той ще излезе победител - нещо, което към днешната дата се вижда, че е невъзможно.

Това коментира пред Нова тв журналистът от „24 часа" Георги Милков.

Предстоят едни много сериозни решения, за да изглежда Тръмп като победител, за него това е най-важно. Само че как да изглежда като победител, когато някакво младо момче във военна униформа - говорителя на Централното командване на Иран, му насочва пръст в лицето и му казва: „Тръмп, ти си уволнен."

Това е доста обидно, доста агресивна ирония по отношение на най-великия човек в в света. В тая ситуация той няма кой знае колко много ходове, освен наистина да започне някаква сухопътна операция, добави Георги Милков.

Според него голямата и първа цел ще е да освободи Ормузкия проток.

„Защото това, което се случва с цените на петрола е нещо, което се усеща от обикновения българин на бензиностанцията до филипинския рибар или от другата страна на Океана и американците."

Може ли да излезе като победител, да приключи войната?

„Съединените щати и Израел имат абсолютно различни интереси в тази война. Понякога интересите на Израел много надхвърлят целите и светлото бъдеще, което американският президент си представя."

