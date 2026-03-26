ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Арестуваха 23-годишен българин след серия обири в Гърция

Полицейска кола Снимка: Архив "24 часа"

Задържаха 23-годишен българин при зрелищна полицейска операция в Солун, след като в рамките на няколко часа открадна автомобил и ограби бензиностанция в района на Халкидики.

Екшънът започнал в ранните часове на деня в Касандра. Според информация от гръцката полиция, младият мъж първо задигнал лек автомобил, с който се отправил към близка бензиностанция. Там заплашил с нож служител да му предаде оборота и избягал в посока Солун.

След светкавична координация между полицейските управления, той е засечен с откраднатото превозно средство на входа на града. Вместо да се подчини на сигналите за спиране, увеличил скоростта, преминавайки на червено през няколко натоварени кръстовища, създавайки реален риск за останалите участници в движението, съобщава Нова телевизия.

Преследването е приключило в западния район на Солун, където полицаите успели да блокират автомобила и да изведат беглеца. При последвалия обиск са открити откраднатите пари и оръжието на престъплението.

Срещу сънародника ни са повдигнати обвинения за грабеж, кражба на МПС, опасна шофиране и неподчинение на полицейски разпореждания. Предстои прокуратурата в Солун да разгледа мярката му за неотклонение.

Полицейска кола

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

