Поне 40 процента от руския петролен износ са засегнати от прекъсвания

Поне 40 процента от капацитета за износ на петрол на Русия са временно спрени вследствие на украински атаки с дронове, повреди по инфраструктурата и конфискации на танкери. Това сочат изчисления на Ройтерс, базирани на пазарни данни.

Според оценките около два милиона барела дневно са засегнати от прекъсванията, което представлява най-голямото нарушение на доставките в съвременната история на Русия. Страната е вторият по големина износител на петрол в света, а приходите от нефт и газ формират около една четвърт от държавния ѝ бюджет, посочи БТА.

През март Украйна засили атаките срещу руската петролна инфраструктура, като бяха поразени трите основни западни износни терминала – Новоросийск на Черно море, както и Приморск и Уст Луга на Балтийско море. Терминалът в Новоросийск, с капацитет до 700 000 барела дневно, работи под планираното ниво след тежка атака в началото на месеца.

Атаките срещу помпени станции и рафинерии са част от стратегията на Киев за ограничаване на руските енергийни приходи. Москва определя действията като терористични и съобщава за засилени мерки за сигурност в страната.

Сериозно отражение има и спирането на петролопровода „Дружба", който преминава през Украйна. По данни на украинската страна участък от тръбопровода е бил повреден в края на януари. Словакия и Унгария, които разчитат на тези доставки, призоваха за бързо възстановяване на транзита.

Допълнителен натиск върху износа оказват и конфискации на танкери, свързани с Русия, в Европа. Според търговски източници това е довело до намаляване на износа на арктически петрол от Мурманск с около 300 000 барела дневно.

В отговор руските износители пренасочват доставки към азиатските пазари, макар че логистичният капацитет остава ограничен. Русия продължава да доставя около 1,9 милиона барела дневно за Китай чрез тръбопроводи и морски маршрути, включително от пристанището Козмино. Допълнително около 250 000 барела дневно се транспортират от Сахалин, а приблизително 300 000 барела се доставят за рафинерии в Беларус.