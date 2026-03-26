ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Милков за войната в Иран: Тръмп подцени сит...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22543637 www.24chasa.bg

Шестима са ранени в Израел след ирански удари

Израел Снимка: pixabay

Шест души са били леко ранени днес в арабски град в централната част на Израел вследствие на изстрелването на ирански ракети, предаде Франс прес, като се позовава на изявление на израелските служби за спешна помощ.

"Маген Давид Адом" (МДА, израелският еквивалент на Червения кръст), съобщи за "шестима ранени от взривната вълна" в централния град Кафр Касем. Жертвите са получили леки рани и са отведени в болници в централната част на страната, посочи БТА.

Екипи на МДА са оказали и помощ на място на "няколко души, претърпели пристъпи на паника".

След затишие от близо 14 часа, Израел стана обект на два от ракетни обстрела, идващи от Иран, съобщават израелските въоръжени сили.

Израел Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)