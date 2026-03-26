Шестима са ранени в Израел след ирански удари

Шест души са били леко ранени днес в арабски град в централната част на Израел вследствие на изстрелването на ирански ракети, предаде Франс прес, като се позовава на изявление на израелските служби за спешна помощ.

"Маген Давид Адом" (МДА, израелският еквивалент на Червения кръст), съобщи за "шестима ранени от взривната вълна" в централния град Кафр Касем. Жертвите са получили леки рани и са отведени в болници в централната част на страната, посочи БТА.

Екипи на МДА са оказали и помощ на място на "няколко души, претърпели пристъпи на паника".

След затишие от близо 14 часа, Израел стана обект на два от ракетни обстрела, идващи от Иран, съобщават израелските въоръжени сили.