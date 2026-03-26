Един човек е пострадал и е повредена инфраструктура в резултат на масираната нощна атака в Одеска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек е пострадал в резултат на масираната атака в Одеска област тази нощ, нанесени са щети на пристанищната и енергийна инфраструктура, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Възникналите пожари вследствие на нападението са потушени от спасителните служби, се казва в съобщението на Кипер, посочи БТА.

"В резултат на масираната атака с дроновве през нощта по пристанищната и енергийна инфраструктура в Измаилски район, към момента около 17 хиляди абонати на ДТЕК остават без електричество в района. В град Измаил цялата жизненоважна инфраструктура работи, частично захранването се осигурява от генератори", информира Фейсбук страницата на оперативния щаб на Измаилската районна държавна администрация.

"В момента няма водоснабдяване в град Вилково. Въпросът с доставката на вода за населението се решава", се казва в съобщението на оперативния щаб.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.