Георги Милков за войната в Иран: Тръмп подцени сит...

Отломки от балистична ракета убиха двама в Абу Даби

Балистична ракета Снимка: 24 часа архив

Двама души загинаха в четвъртък в Абу Даби, след като паднаха отломки от прехваната балистична ракета, съобщи медийният офис на Абу Даби.

„Властите в Абу Даби реагираха на инцидент, свързан с падащи отломки на улица „Суейхан", след успешно прехваната балистична ракета от системите за противовъздушна отбрана", се посочва в изявление на медийния офис.

„Инцидентът доведе до смъртта на двама неидентифицирани души, трима ранени и щети по редица автомобили", добави медийната служба.

В изявлението се посочва, че допълнителна информация ще бъде предоставена по-късно, пише Turkiye Today.

Регионът е в състояние на повишена готовност, откакто САЩ и Израел започнаха съвместна офанзива срещу Иран на 28 февруари, при която досега загинаха над 1 340 души, включително иранският върховен лидер Али Хаменей.

Техеран отвърна с удари с дронове и ракети, насочени срещу Израел, както и срещу Йордания, Ирак и страните от Персийския залив, в които са разположени американски военни бази, което доведе до жертви и щети по инфраструктурата, като същевременно наруши функционирането на световните пазари и авиацията.

Четете още

Още от Свят

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)