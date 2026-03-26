Германия трябва да се подготви за военна икономика, заявява сдружение на въоръжените сили

Заплахата за Германия от страна на Русия нараства с всеки изминал ден, предупреди председателят на Сдружението на Бундесвера, призовавайки за значително ускоряване на производството на оръжие, предаде ДПА.

Местната оръжейна промишленост трябва да разшири капацитета си и най-накрая да премине към работа на смени, "за да може да премине към нещо като военновременна икономика, ако настъпи по-нататъшна ескалация", заяви председателят на сдружението Андре Вустнер пред икономическия вестник "Ханделсблат".

"Не само източноевропейците вече говорят за предвоенна фаза и бързо укрепват отбранителните си способности. Ние трябва да направим същото сега", заяви той.

Идеята, че Русия под ръководството на президента Владимир Путин, който нареди нашествието в Украйна, няма да бъде готова за конфронтация с НАТО до 2029 г., е само пожелателно мислене, предупреди Вустнер, посочи БТА.

"Опасността вече съществува – и тя нараства с всеки изминал ден", каза той. Поведението на американския президент Доналд Тръмп, на когото според него не може да се разчита, в съчетание с "военната слабост" на Европа, е създало "пропуск в сдържането", който трябва да бъде запълнен възможно най-бързо, добави той.

Войната, започнала преди три седмици от САЩ и Израел срещу Иран, все повече предоставя на Путин благоприятна възможност, каза Вустнер.

"Укрепен от свежи приходи от продажби на петрол и насърчен от намаляващите доставки на системи за противовъздушна отбрана за Украйна, той може да засили още повече бруталните си атаки срещу инфраструктурата и цивилното население", каза председателят на сдружението.

Впечатлението за нерешителни съюзници в Европа също би могло да насърчи Путин да засили хибридните си атаки, добави Вустнер. Според него са възможни и нарушения на границите по източния фланг на НАТО.