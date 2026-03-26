Тръмп отказал на Нетаняху да насърчи масови протести за сваляне на режима в Иран

Доналд Тръмп е отхвърлил предложение на израелския премиер Бенямин Нетаняху Съединените щати да насърчат масови улични протести в Иран с цел сваляне на режима, съобщават източници, цитирани от Axios.

Според информацията Тръмп е изразил сериозни опасения, че подобен ход би довел до кръвопролития сред цивилното население, припомняйки предишни случаи, при които иранските сили за сигурност са потушавали протести с насилие. Разговорът между двамата лидери се е състоял малко след като иранският високопоставен служител по сигурността Али Лариджани е бил убит при израелски удар.

Нетаняху е аргументирал позицията си с твърдението, че иранското ръководство е в състояние на дезорганизация и съществува възможност за народно въстание. Въпреки резервите на Вашингтон, израелският премиер публично е призовал иранците да излязат по улиците по време на традиционния празник на огъня, заявявайки, че израелските действия създават условия за това.

Случаят подчертава нарастващо разминаване между позициите на Вашингтон и Йерусалим по отношение на стратегията спрямо Иран. Докато израелското ръководство разглежда възможността за по-широка военна ескалация и дори насърчаване на вътрешна промяна в Техеран, американската страна дава сигнали, че предпочита по-кратък конфликт и дипломатическо решение.

Според източници Тръмп настоява войната да приключи в рамките на първоначално очертания срок от четири до шест седмици и работи за постигане на бързо примирие. В същото време израелското правителство обсъжда възможността за интензивна военна операция срещу ключови цели в Иран.

Основните цели, формулирани от израелската страна, включват унищожаване на иранския балистичен ракетен арсенал, предотвратяване на разработването на ядрено оръжие и създаване на условия за вътрешнополитическа промяна в страната.

От своя страна, американската администрация официално поставя акцент върху ограничаване на военните и ядрените способности на Иран, без да включва смяна на режима сред обявените цели.

Паралелно с дипломатическите усилия Пентагонът е разпоредил разполагането на около 2000 парашутисти от 82-ра въздушнодесантна дивизия в Близкия изток, които ще се присъединят към вече изпратени морски пехотинци. По данни от американски източници, Вашингтон не изключва възможността за по-широка военна операция, ако преговорите се провалят.

Предложеният от САЩ план за уреждане на конфликта включва демонтаж на иранските ядрени и ракетни програми, гарантиране на свободно корабоплаване през Ормузкия проток и прекратяване на подкрепата за съюзнически въоръжени групировки. Техеран обаче е отхвърлил предложенията, настоявайки за закриване на американските бази в региона, репарации и прекратяване на израелските удари срещу съюзници на Иран.

Комуникацията между САЩ и Иран към момента се осъществява индиректно чрез посредници от Близкия изток, включително Египет, Турция и Пакистан.