Тръмп ще посети Китай на 14 и 15 май

Американският президент Доналд Тръмп ще направи двудневно посещение в Китай на 14 и 15 май, по време на което ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс и БТА.

От своя страна Си Цзинпин ще посети Вашингтон, но на по-късна дата, уточни Левит.

"Имам удоволствието да съобщя, че дългоочакваната среща на президента Тръмп с китайския му колега Си Цзинпин в Пекин ще се състои на 14 и 15 май", посочи Левит по време на пресконференция.

Визитата на Тръмп в Китай първоначално беше насрочена за следващата седмица, но беше отменена предвид продължаващата израелско-американска военна операция в Иран.