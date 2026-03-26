Турция забранява поставянето на чувствителни изображения върху опаковки на храни и напитки

Турското министерство на земеделието и горите въведе нови правила, ограничаващи употребата на определени форми, дизайни и изображения, смятани за чувствителни, при опаковането на хранителни продукти и напитки, с цел подобряване на защитата на физическото, психическото и социалното развитие на подрастващите, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз".

Според новата наредба „опаковки, които биха могли да окажат негативно влияние върху децата чрез външния си вид, представяне или маркетинг", вече няма да бъдат допускани на турския пазар. Властите ще оценяват хранителните продукти цялостно, като ще вземат предвид дизайна на продукта, съдържанието на рекламата му и целевата група, на която той ще бъде рекламиран, посочи БТА.

Регулацията забранява по-конкретно използването на елементи или цялостното оформяне на хранителни продукти, наподобяващо предмети като оръжия или части от тялото – включително черепи, мозъци, очи, устни и стъпала – както и предмети като тоалетни чинии и др.

Обновените насоки въвеждат и нови изисквания за прозрачност по отношение на храните, сервирани в ресторанти, столови и други заведения за масово хранене.

Според новите правила бизнесите в Турция вече трябва ясно да представят списъка на съставките и енергийната стойност на предлаганата храна, използвайки лесно видими и четливи формати като менюта, табла, брошури, дигитални екрани или QR-кодове.

Съгласно новата наредба, алергените, съдържанието на алкохол и всички съставки, получени от свинско месо, също трябва да бъдат ясно обозначени.