ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22544057 www.24chasa.bg

Китай е готов да допринесе активно за глобалното управление на океаните

КМГ

3192
Снимка: Китайска медийна група

Китай е готов да допринесе активно за глобалното управление на океаните, заяви външният министър на страната по време на заседание на подготвителния комитет за конференцията по Споразумението за биоразнообразието извън националните юрисдикции (Biodiversity Beyond National Jurisdiction; BBNJ), съобщи КМГ.

Уан И заяви, че споразумението е важен успех на многостранния подход и ключов етап в развитието на глобалното морско управление. Неговото пълно и ефективно прилагане е от съществено значение за общото бъдеще на човечеството. Китай остава твърд поддръжник на системата на ООН и на мултилатерализма, особено в условията на нестабилна международна среда. Страната се стреми към модернизация, съчетаваща развитието с опазването на природата.

Като част от ангажимента си Китай предложи секретариатът на Споразумението за биоразнообразието извън националните юрисдикции да бъде разположен в Сямън. Пекин заявява готовност да работи с всички страни за по-справедливо и ефективно глобално управление на океаните.

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

Последно от

