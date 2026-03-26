https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22544067 www.24chasa.bg

Нова високоефективна тънкослойна фотоволтаична система може да намери приложение в Космоса

Изследователски екип от Китайската академия на науките постигна пробив в тънкослойна фотоволтаична технология, като повиши сертифицираната ефективност до 16,6%. Това се разглежда като ключова стъпка към индустриализацията на новия тип соларни клетки, съобщи КМГ.

Разработката е насочена към CZTSSe технология, базирана на широко разпространени елементи като мед, цинк и калай. Тя предлага ниска цена, екологичност и устойчивост на космическа радиация, което я прави подходяща както за наземни, така и за космически приложения. Новата технология намалява вътрешните енергийни загуби. Успоредно с това са разработени и гъвкави високоефективни клетки и модули.

Учените коментира, че при достигане на около 20% ефективност на клетките и 18% на модулите, технологията ще стане конкурентна за масово производство и широко приложение, включително в космическата индустрия.

