Германия и Австралия задълбочават военното си сътрудничество и планират система за космическо предупреждение

Германия и Австралия се споразумяха да задълбочат военното сътрудничество в отговор на развиващите се заплахи за сигурността, включително планове за разработване на космическа система за ранно предупреждение, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА.

Писториус и австралийският му колега Ричард Марлс също се споразумяха да работят за споразумение за статута на силите, за да се опрости и формализира разполагането на войски, като същевременно се засили сътрудничеството в отбранителната промишленост, посочи БТА.

Писториус заяви, че по-тясното сътрудничество в областта на отбраната е от съществено значение, посочвайки недостига на доставки, подчертан от войната в Близкия изток, особено в областта на боеприпасите и противовъздушната отбрана.

Той добави, че Германия трябва да диверсифицира доставчиците и партньорствата си, след като в миналото е разчитала твърде много на един-единствен източник, включително Китай за веригите за доставки и САЩ за определени оръжейни системи. Той каза, че Берлин се стреми да разшири партньорствата, за да гарантира, че достъпно отбранително оборудване може да бъде предоставено в голям мащаб.

„В един труден свят, аз по принцип се чувствам по-сигурен, след като проведох разговора, който проведохме днес", заяви Марлс и определи разговорите като значителна стъпка.

Австралия е последната спирка от пътуването на Писториус, което включваше също Япония и Сингапур и беше придружено от висши ръководители на големи германски отбранителни компании.

Германското министерство на отбраната описва Австралия като един от ключовите си партньори в областта на сигурността в южната част на Индо-Тихоокеанския регион. Двете страни имат стратегическо партньорство от 2013 г., което беше разширено през 2021 г.