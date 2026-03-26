Турците и албанците са водещи по готовност да защитават родината си сред страните от НАТО

Турция и Албания са водещи по готовността на гражданите да защитават родината си сред страните от НАТО, сочи проучване на американски институт.

В проучването на „Форин полиси рисърч инститют" (Foreign Policy Research Institute), озаглавено „Би ли се борил за страната си? (Кои са страните с) най-голяма и най-малка готовност сред съюзниците от НАТО", Турция заема първо място с 88 процента готовност, а Албания – второ с 69 на сто, посочи БТА.

След тях в челната десетка се подреждат Швеция (66 процента), Финландия (64 процента), Черна гора (63 процента), Гърция (също 63 на сто), Норвегия (61 процента), Литва (52 процента), Полша (49 процента) и Словения (отново 49 процента).

Единствените две страни в НАТО от Северна Америка се подреждат малко под средната точка в класацията. В Канада 39 на сто от анкетираните са заявили, че са готови да се бият за страната си, а в Съединените щати делът им е 37 на сто.

Страните с най-нисък дял на граждани, които биха били готови да се бият за страната си от НАТО, са Италия и Словакия (и двете по 25 процента), Германия (27 процента), Нидерландия (30 процента), Унгария и Чехия (и двете по 33 процента).

Публикуваното проучване е част от проект, посветен на ролята на НАТО в глобалния пейзаж на сигурността, отбелязват от института. То е проведено през септември и октомври 2025 г. сред 31 000 души по поръчка на Рижския университет „Страдинш", в сътрудничество с Центъра за геополитически изследвания Рига.