Комисия в Непал поиска да бъде потърсена отговорност на сваления премиер Кхадра Оли

Комисия в Непал, създадена, за да разследва насилието по време на антикорупционните протести през септември миналата година, е предложила бившият министър-председател Кхадга Прасад Шарма Оли да бъде подведен под съдебна отговорност за "небрежност", предаде Ройтерс. Според комисията той не е успял да предотврати смъртта на десетки хора, допълни агенцията.

Комисията обвинява Оли в това, че не е предприел никакви действия, за да спре стрелбата, продължила с часове, която отне живота на най-малко 19 протестиращи от поколението "Зет" през първия ден от антикорупционните демонстрации, в резултат на които беше свалено правителството на Непал, посочи БТА.

Общият брой на убитите достигна 76, а 2 522 души бяха ранени при двудневните размирици, отбеляза комисията в доклад, публикуван вчера. Правителството беше съобщило за 77 жертви по-рано.

"Като ръководител на изпълнителната власт,...Оли е отговорен за всичко – добро или лошо", се съобщава в доклада на комисията, дълъг 970 страници.

В него се казва също, че отговорност носят и министърът на вътрешните работи Рамеш Лекхак и тогавашният началник на полицията Чандра Кубер Хапунг, срещу които трябва да започне съдебно преследване.