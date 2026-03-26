ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай призова за мирни преговори за уреждане на ко...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22544344 www.24chasa.bg

Комисия в Непал поиска да бъде потърсена отговорност на сваления премиер Кхадра Оли

1880
Бившият премиерът на Непал Кадга Прасад Шарма Оли. Снимка: Китайска медийна група

Комисия в Непал, създадена, за да разследва насилието по време на антикорупционните протести през септември миналата година, е предложила бившият министър-председател Кхадга Прасад Шарма Оли да бъде подведен под съдебна отговорност за "небрежност", предаде Ройтерс. Според комисията той не е успял да предотврати смъртта на десетки хора, допълни агенцията.

Комисията обвинява Оли в това, че не е предприел никакви действия, за да спре стрелбата, продължила с часове, която отне живота на най-малко 19 протестиращи от поколението "Зет" през първия ден от антикорупционните демонстрации, в резултат на които беше свалено правителството на Непал, посочи БТА.

Общият брой на убитите достигна 76, а 2 522 души бяха ранени при двудневните размирици, отбеляза комисията в доклад, публикуван вчера. Правителството беше съобщило за 77 жертви по-рано.

"Като ръководител на изпълнителната власт,...Оли е отговорен за всичко – добро или лошо", се съобщава в доклада на комисията, дълъг 970 страници.

В него се казва също, че отговорност носят и министърът на вътрешните работи Рамеш Лекхак и тогавашният началник на полицията Чандра Кубер Хапунг, срещу които трябва да започне съдебно преследване.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)