Норвегия и Исландия се включват в европейската система за обмен на чувствителни данни по защитена спътникова връзка

Норвегия и Исландия се присъединиха днес към системата на ЕС за обмен на чувствителни данни по спътникова връзка. След церемонията по подписването на споразуменията в Европейската комисия в Брюксел еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс посочи, че тази стъпка ще повиши европейската сигурност.

Подобни спътникови връзки са съществени за отбраната и разузнаването, и това е още по-важно заради действията на Русия, каза той. Космосът става неделима част от съвременната военна доктрина, а войната в Украйна показа важността на услуги като "Старлинк", добави Кубилюс. По неговите думи новата европейска система за обмен на данни през спътници ще бъде по-добра, посочи БТА.

В отговор на въпрос еврокомисарят изрази надежда услугите на "Старлинк" за Украйна да не спират. Той уточни, че ако това се случи, ЕС може да помогне на украинците с други решения.