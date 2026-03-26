ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай призова за мирни преговори за уреждане на ко...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22544392 www.24chasa.bg

Норвегия и Исландия се включват в европейската система за обмен на чувствителни данни по защитена спътникова връзка

СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Норвегия и Исландия се присъединиха днес към системата на ЕС за обмен на чувствителни данни по спътникова връзка. След церемонията по подписването на споразуменията в Европейската комисия в Брюксел еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс посочи, че тази стъпка ще повиши европейската сигурност.

Подобни спътникови връзки са съществени за отбраната и разузнаването, и това е още по-важно заради действията на Русия, каза той. Космосът става неделима част от съвременната военна доктрина, а войната в Украйна показа важността на услуги като "Старлинк", добави Кубилюс. По неговите думи новата европейска система за обмен на данни през спътници ще бъде по-добра, посочи БТА.

В отговор на въпрос еврокомисарят изрази надежда услугите на "Старлинк" за Украйна да не спират. Той уточни, че ако това се случи, ЕС може да помогне на украинците с други решения.

СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)