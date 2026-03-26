Нови правила за движение с електрически велосипеди и скутери в Австрия от 1 май

Австрийският парламент прие с голямо мнозинство изменението на Правилника за движение по пътищата /ПДП/, съобщиха електронните медии.

Новите правила се отнасят за електрически велосипеди и електрически скутери и предвиждат задължително носене на каска за младите водачи.

Правилата влизат в сила от 1 май, а по-строгите изисквания за електрическите мотопеди - от октомври тази година.

Освен това беше приет правен рамков документ за автоматизирани проверки.

Новата категоризация на електроскутерите и електромопедите има за цел да ограничи броя на тежките пътнотранспортни произшествия с новите средства за придвижване. Електромопедите ще бъдат класифицирани като моторни превозни средства и ще е забранено да се движат по велосипедните алеи. Ще се изисква задължително носене на каска, притежание на шофьорска книжка и сключена застраховка.

За електрическите скутери се въвежда изискване за задължително носене на каска при водачи до 16-годишна възраст. За електрическите велосипеди задължителното носене на каска важи до 14-годишна възраст. В поправката на ПДП са включени и автоматизирани контролни пунктове, например за центъра на Виена, което ще даде възможност да се засичат превозни средства, влизащи без разрешение в зони с ограничено движение, пише БТА.