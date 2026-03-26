Брутален случай на син, убил майка си с помощта на съвети от чатбот, разтърси Великобритания. Анджела Шелис става жертва на собствения си син Тристан.

18-годишният Тристан Робъртс страда от аутизъм и Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност. Младежът прекарва повечето от времето си онлайн и е изцяло дистанциран от реалността. Обсебен е от насилие и масови убийства.

В един момент Тристан се "вкопчва" в идеята, че майка му е виновна за неговите проблеми. Анджела Шелис СНИМКА: Екс/BPINewsOrg

Подтикнат от неоснователен гняв и отровна ненавист към жените, които той излива в приложението Discord, Робъртс започва да крои план за убийството на майка си.

Тийнейджърът се допитва до изкуствения интелект за съвети какви оръжия трябва да използва един "неопитен" убиец.

В деня, в който навършва пълнолетие, младежът вместо да празнува с приятели, си купува нож и еднократни самобръсначки. Покупката се струва съмнителна на касиера, който запазва копие от касовата бележка за всеки случай. На следващия ден Робъртс се връща и купува още един нож.

Две седмици по-късно той осъществява безсърдечния си план – подлагайки майка си на четири часа и половина мъка, изпълнена с неописуем ужас.

Тристан записва цялото убийство на видео - от първия до фаталния удар. Той държи 45-годишната си майка заложник в собствената й стая, където многократно я души и удря с чук.

След това я извежда от къщата и я води в природен резерват, където я довършва със същия чук, закупен от "Амазон" за 20 паунда.

Мотивите му все още не са ясни. На полицейските разпити Тристан отговаря, че няма да коментира. От разследването става ясно, че младежът е фен на серийните убийци, включително сериала "Декстър" и филма "Американски психар".

В лаптопа му са открити записки, в които пише за желание да отмъсти на майка си. В тях той се определя не като Тристан Робъртс, а като Алекс. 18-годишното момче описва живота си като "ад, предателство, насилие, страдание". В други записки пише, че е мотивиран от омраза към жените.

В чатове от Дискорд са открити съобщения, в които заявява, че мрази момичетата и не им вярва.

В социалните мрежи Анджела Шелис често споделя снимки на двамата си сина и ги описва като нейният дом и живот. По професия тя е учителка, но е работила като асистент в гимназия, за да може да прекарва повече време с децата си.

В детството си Тристан е прекарал време в Службата за психично здраве на деца и юноши. Учел е в обикновени училища, но имал затруднения и проблемно поведение. Въпреки че е диагностициран с аутизъм и Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, младежът няма доказани психични заболявания.

През годините съседи са се оплаквали, че младежът се е държал агресивно с тях и са го чували да крещи на семейството си. По-голямото дете на Анджела също се притеснявал за брат си и майка си. Преди да се върне в университета Итън монтирал камери в дома на семейството.

Дни преди убийството Тристан написал в Дискорд, че седял с чук над главата на майка си, докато тя спи, но не го използвал.

"Тя просто ще изчезне от лицето на Земята. Вече е време. Мога да я убия с голи ръце. Искам само да го направя брутално", се пише в други негови съобщения.

Няколко пъти профилите му са спирани за нарушаване на правилата на платформата. Той обаче продължавал да си създава нови такива и пазел скрийншоти от предишните си съобщения.

В седмиците преди убийството младежът се допитал до китайския чатбот DeepSeek и поискал съвети за "неопитни убийци". Попитал и дали трябва да използва нож или чук.

След като чатботът отказал да отговори на такива въпроси, Тристан излъгал изкуствения интелект, че пише роман за серийни убийци.

Веднага щом брат му Итън заминал за университета, Тристан задействал зловещия си план. Освен оръжия, той купил и балаклава, маски, гащеризони и прозрачно фолио. Анджела била уязвима, тъй като ползвала патерици след скорошна контузия на крака.

Вечерта на 23 октомври 2025 г. Тристан записва гласово съобщение, в което се представя като Алекс и казва, че ще убие майка си.



Нападението започва около 23 ч. вечерта и приключва около 3:30 през нощта. Според разследващите през повечето време майка му е била в съзнание и го е умолявала да се обади на спешния телефон за помощ. Дори го е уверявала, че ще го защити пред властите.

Тристан я убедил да напуснат къщата, като я уверил, че ще я заведе в болница. Извел я от къщата с маска, завел я в природния резерват, където я ударил с чука.

Младежът се върнал в дома си около 5:30 сутринта. По-късно написал в Дискорд: Имах най-лудия ден. Описал подробно убийството на майка си.

По-късно през деня Робъртс е задържан. Оръжието на убийството е намерено в къщата му.

В сряда 18-годишният Тристан получи доживотна присъда. Пред съда емоционално говори брат му Итън.

"Майка ми никога не се отказа от него. Не знам как е бил способен да причини това на някого, още по-малко на човек, който беше готов да направи всичко за него".