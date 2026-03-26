Турция разби мрежа за кражба на данни на милиони потребители на Фейсбук и Инстаграм

Властите в Турция съобщиха, че са разбили киберпрестъпна мрежа, която е достигнала до личните данни на близо 20 милиона потребители на Фейсбук и Инстаграм и ги е използвала за търговия с данни и клониране на банкови карти, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“ , позовавайки се на изявления на турски прокурори. Властите са задържали днес седем заподозрени по случая.

Според разследването на турската прокуратура заподозрените са получили достъп до акаунтите на хиляди потребители на Фейсбук и Инстаграм, след което са копирали потребителски имена и пароли от множество уебсайтове и са получили неоторизиран достъп до бази данни на турски държавни институции, съдържащи информация за профилите на над 19,8 милиона потребители на двете платформи. Тези бази данни след това са били използвани за изграждане на частни панели за заявки, като личната информация е била продавана срещу заплащане в Телеграм.

Според прокурорите заподозрените също така са прехвърляли средства от сметки, държани в чуждестранни банки, към сметки под техен контрол и са извършвали клониране на банкови карти, използвайки откраднати данни, принадлежащи на лица от други страни.

От прокуратурата посочват, че заподозрените са използвали различни шпионски инструменти и софтуерни програми, за да извършват дейността си, като са записвали и обучителни видеа, демонстриращи хакерски техники.

При задържането на заподозрените лица днес са извършени и претърсвания в техните жилища, по време на които са иззети множество дигитални устройства, които се изследват като част от продължаващото разследване, пише БТА.