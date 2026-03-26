ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай призова за мирни преговори за уреждане на ко...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22544877 www.24chasa.bg

Китай успешно изстреля два спътника за картографиране на Земята

Китай осъществи успешен старт на два търговски спътника за дистанционно наблюдение на Земята, предаде Синхуа и БТА.

Сателитите „Сивей Гаоцзин-2-05“ и „Сивей Гаоцзин-2-06“ бяха изстреляни с ракета носител „Чанчжън-2D“ от космодрума Тайюан в провинция Шанси и по-късно изведени в зададената орбита.

Спътниците от този тип предоставят данни, използвани в земеделието и при оформянето на градски пространства. Те се използват за топографско заснемане и картографиране, предотвратяване на природни бедствия и смекчаване на последиците от тях, както и за морски мониторинг.

За ракетите от серията „Чанчжън“ („Лонг Марч“) това е 634-тата мисия.

Китай активно развива националната си космическа програма, разработвайки метеорологични, телекомуникационни и навигационни спътници, както и технологии, предназначени за усвояване на Луната. С подкрепата на държавата китайски специалисти реализират проекти за изследване на астероиди и Марс. В орбита функционира китайската космическа станция „Тянгун“.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)