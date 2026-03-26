Китай успешно изстреля два спътника за картографиране на Земята

Китай осъществи успешен старт на два търговски спътника за дистанционно наблюдение на Земята, предаде Синхуа и БТА.

Сателитите „Сивей Гаоцзин-2-05“ и „Сивей Гаоцзин-2-06“ бяха изстреляни с ракета носител „Чанчжън-2D“ от космодрума Тайюан в провинция Шанси и по-късно изведени в зададената орбита.

Спътниците от този тип предоставят данни, използвани в земеделието и при оформянето на градски пространства. Те се използват за топографско заснемане и картографиране, предотвратяване на природни бедствия и смекчаване на последиците от тях, както и за морски мониторинг.

За ракетите от серията „Чанчжън“ („Лонг Марч“) това е 634-тата мисия.

Китай активно развива националната си космическа програма, разработвайки метеорологични, телекомуникационни и навигационни спътници, както и технологии, предназначени за усвояване на Луната. С подкрепата на държавата китайски специалисти реализират проекти за изследване на астероиди и Марс. В орбита функционира китайската космическа станция „Тянгун“.