Автобус падна в река в Бангладеш, най-малко 18 са загинали (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 18 души загинаха, след като автобус с около 50 пътници падна в голяма река в централната част на Бангладеш, докато се качваше на ферибот, съобщиха днес местните власти, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Автобусът падна в река Падма вчера следобед в окръг Раджбари, на около 84 километра от столицата Дака, каза представителят на пожарната Деван Сохел Рана.

Автобусът е пътувал към столицата от югозападния окръг Кущия и превозвал хора, които се връщали на работа след мюсюлманския празник Ейд ал Фитр (Рамазан байрам).

Рана каза, че много от пътниците са се спасили с плуване, но други са останали заклещени.

Спасителен кораб се включил в операцията снощи и е извадил автобуса, каза той, а спасителите работили през цялата нощ, за да извадят телата, като до тази сутринта са открити 18 загинали.

Силните течения и дъждовете са затруднили спасителните операции през нощта, каза Рана. Засега не е ясно дали все още има хора в неизвестност.

Сред загиналите има десет жени и две деца, съобщиха Пожарната служба и Службата за гражданска защита.