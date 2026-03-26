Първата дама на Румъния: Не може да следва френския модел за забрана на социалните мрежи

Румъния не може да следва френския модел за забрана на социалните мрежи на деца под 15 години. Това каза първата дама на страната Мирабела Градинару в интервю за Антена3 СиЕнЕн.

„Смятам, че когато вземаме решения за ограничаване на достъпа на децата до технологии, трябва да го правим след обсъждания със специалисти, с обществото и с родителите. Не можем да следваме френския модел, трябва да има баланс“, заяви партньорката на румънския президент Никушор Дан в ефир.

Тя направи коментара веднага след завръщането си от Вашинготн, където участва в международна среща, посветена на дигиталното образование на подрастващите. Събитието се проведе по инициатива на първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп. На форума присъстваха първи дами от няколко европейски държави, включително съпругата на френския президент Брижит Макрон, съпругата на украинския държавен глава Олена Зеленска и първата дама на Полша Марта Навроцка.

Основната мисия на визитата на Мирабела Градинару бе да търси и обсъди възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между САЩ и Румъния в сферата на образованието, посочват от президентската администрация в прессъобщение, изпратено и до редакцията на БТА.

В тази връзка първата дама е разговаряла и с Лиза Чоут, председател на Американските съвети за международно образование – организация, която управлява образователни програми за обмен с Румъния, както и инициативи за професионално развитие за публичния и частния сектор.

„Румъния е един от най-важните съюзници на Америка в Европа“, е заявила Чоут по време на срещата. Според нея румънското участие в съфинансирането на програмата „ФЛЕКС Аброуд“ (FLEX Abroad, програма за обмен на Държавния департамент на САЩ, която позволява на американски гимназисти да учат една учебна година в чужбина – бел.ред.) изпраща ясен сигнал относно ангажимента на Румъния към стратегическото партньорство с Вашингтон.

„Ние не просто финансираме обмен на опит, ние инвестираме в бъдещето“, е казала на свой ред Мирабела Градинару, се посочва в прессъобщението на румънското президентство.

В рамките на визитата румънската делегация, която включваше също държавния съветник по външна политика Влад Йонеску и държавния съветник по връзки с гражданското обществоДиана Пунга, участва и в кръгла маса с общността на румънските лекари в Съединените щати, специализирани в превенцията и лечението на зависимости и в защитата на детското здраве.

На срещата са били анализирани конкретни възможности за сътрудничество между Румъния и САЩ, като например обмен на най-добри практики по отношение на програми за превенция и лечение, провеждани в американски центрове; организиране на стажове за наблюдение и програма за менторство за румънски лекари в рамките на мултидисциплинарни екипи в Съединените щати и др.