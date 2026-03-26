Китай призова за мирни преговори за уреждане на конфликта в Близкия изток

Всички засегнати страни в конфликта в Близкия изток трябва да работят в една посока и да "създадат условия за започване на истински съдържателни и откровени мирни преговори", заяви днес говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян в отговор на въпрос дали Китай има информация за разговори, които да се водят между Иран и САЩ, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Първостепенен приоритет е активно да се поощряват мирните преговори, да се използват възможностите за мир и да се насърчава прекратяването на войната", каза на редовна пресконференция Лин.

На свой ред говорителят на китайското министерство на отбраната Цзян Бин призова на редовна пресконференция днес всички засегнати страни в конфликта в Близкия изток да спрат военните действия.

"Китай призовава за полагане на усилия за уреждане на конфликта чрез диалог и избягване на ескалацията", каза той