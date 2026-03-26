Мъж, стрелял по полицаи в Одеса, е убит при акция по задържането му

Мъж, стрелял по служителите от полицейски патрул в Одеса, беше убит при операция по задържането му, съобщиха украинските органи на реда в канала си в Телеграм.

"Четиридесет и пет годишният одесчанин е бил издирван за нарушаване на правилата за военна регистрация. По време на проверка на документи той започнал да стреля с автомат по полицаите и е избягал с автомобил", информират от националната полиция.

Според органите на реда в района е била предприета специализирана полицейска акция за задържане на стрелеца. В рамките на няколко часа полицията е установила местонахождението на заподозрения: той се е укривал в недостроена сграда. По време на преговорите мъжът е започнал да стреля от третия етаж, а бойците от специализирания отряд на Националната гвардия също са отвърнали на огъня. Заподозреният е загинал.

"Мъжът не е осъществил контакт с преговарящия и по време на специалната операция е използвал оръжие. Употребата на сила е била наложителна, за да се пресече заплахата за живота на служителите на реда", посочват още от националната полиция.